民進黨敗選後，外界要求行政院長蘇貞昌下台的呼聲不斷，近期更有報導稱蘇即將下台，並由前副總統陳建仁接棒。對此，日本產經新聞台北支局長矢板明夫認為，雖然蘇政務處理井井有條，但民主政治就是責任政治，蘇須負起敗選責任。此話竟引起民進黨前立委林濁水質疑，造成民進黨敗選的主因不是蘇貞昌所做，要蘇負責，矢板明夫怎麼說得出口？但林濁水此言也引來不少網友留言吐槽：下台很難嗎？

矢板明夫昨（11）日在臉書發文表示，他認為蘇貞昌非常會解決問題，面臨種種內憂外患，把行政院政務處理得井井有條，在任期中並沒有重大的失誤，「要說有什麼不盡如人意的，可能就是有的時候對在野黨議員的態度不太好」。

然而，矢板明夫也直言，蘇的辭職，其實在九合一選舉後就已經可以預料到了。民主政治就是責任政治。行政機構的最高首長，負起敗選的責任，責無旁貸。

對此，林濁水今（12）日則在臉書開酸，矢板明夫的說法既是「神解釋」，也「怪」，他解釋，民進黨九合一敗選的原因，是論文門和抗中保台被操作成戰爭危機，但這兩件事都不是蘇貞昌做的，卻要他負責，矢板明夫怎麼說得出口？「難道矢板明夫說『行政機構的最高首長』的意思，是蘇貞昌是總統的頂頭上司？」

另外，對於日本政治學者小笠原欣幸也點名，蔡政府在敗選後慰留行政院長蘇貞昌是錯誤決定，林濁水也有意見，這是日本「忠」的傳統精神嗎？應該不會吧？

許多網友也在林濁水該篇貼文留言，有人認同林的說法，認為矢板明夫「講大陸問題可以，說到台灣問題，就帶有太多的一廂情願」、「不敢針對主謀禍首針貶」，但也有人直言「敗選怪蘇貞昌，也許不公平，但他太老太狂、形象不好，下台反能修補民進黨的形象」、「下台很難嗎？人民現在就不愛他，沒有這麼多理由」。