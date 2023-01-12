臉書網友留言。（圖／截自沈慧虹臉書）

臉書網友留言。（圖／截自沈慧虹臉書）

臉書網友留言。（圖／截自沈慧虹臉書）

新竹市前市長林智堅因論文雙殺、新竹大祕寶等負面爭議，引爆綠營政治危機，曾擔任林副手的沈慧虹一舉一動也遭關注。沈日前在臉書刊出一篇，介紹新竹在地美食「炸玉米」的文章，卻遭網友灌爆狠酸、極盡嘲諷；沈昨（11）日再刊出一篇「小狼和小兔」，內文強調要好好吃飯、好好生活，被部分網友解讀是「寓言故事」，不少支持者更為此直呼心疼，希望沈好好振作起來、不要被打倒，但也有網友並不領情。

沈慧虹昨日在臉書發表《小狼和小兔》一文，並隨文刊出一張兔子與狼兩隻布娃娃相依的照片。內容如下：

小狼說：小兔，兔子年要到了，你一整年是主角吔！

小兔說：我很怕肚子裏沒有東西吔……

小狼說：沒有關係，二個方法，一個是多吃飯，一個是心地要善良。

小兔和小狼，打勾勾說要一起加油，好好吃飯，好好生活！

此文獲得破4000個讚與近200則留言，討論熱烈。不少支持者網友相當不捨，留言表示：「妳就是太善良了啦！才會這樣被欺負」、「看到妳這樣被罵我真的好心疼」、「好好吃飯、好好生活、好好呼吸、繼續保持善良」、「虹姐要繼續加油喔！不要被打倒！」「顯然這是一則寓言故事」。

除了支持性留言，也有網友怒轟：「榮升交通部恭喜！記得留位置給堅哥」、「不敢回覆棒球場問題，趕緊甩鍋給智堅吧，說妳是負責交通的部分，你妳通專業啊，然後看看竹市交通」、「怎麼今天不炸玉米了？」