一名網友分享小學6年級姪女的數學考卷，上面一道算面積的題目，讓他看了10分鐘才想出解法，忍不住懷疑現在國小生的數學都這麼難嗎？意外引發許多家長的共鳴，不少人點頭直呼，別懷疑這就是現在國小生的題目，另有眼尖網友則說，這道數學題沒想像中難，但是壓在後面的英文考卷是怎麼回事？現在國小的小孩就要學physical therapy（物理治療）這個詞語了嗎？

一名網友昨在PTT上分享，翻了一下小學6年級姪女的數學考卷，意外發現題目沒有想像中簡單，他看了足足10分鐘才想出解法，忍不住感嘆說，這應該是國中數學資優生才會寫的題目吧？有沒有小學6年級數學就這麼難的八卦？

從照片中可見，這是數學計算題，圖案由一個比較大的圓形，和4個比較小的圓行組成的，題目要求學生算出灰色部分的面積是多少平方公分。

小學六年級數學題目，引起網友討論。（圖／翻攝自PTT）

貼文引起網友討論，不少家長崩潰直呼，大家不要懷疑，這就是現在小六生的題目，「這是小六題目沒錯，在進階題型那邊」、「這題真的還好，小六生教一教就會了」、「這真的是國小的題目」。另有內行網友指出，這道題目沒有想像中困難，正確解法就是「大圓面積–正方形面積–2個小圓的面積」。

另有眼尖網友表示，數學考卷後面的英文考卷是怎麼回事，單字也太難了吧，「現在國小生就學physical therapy（物理治療）是怎麼回事」、「數學很簡單，後面的英文，小六就要學到這些單字」、「後面英文對小六來說比較難吧」、「後面英文是小六的考卷，不要騙我吧！」