台灣的聲音市場近年來持續蓬勃發展，繼2020「Podcast元年」後，2022年已邁入「聲音變現元年」，聲音應用市場越來越多元。宏正(6277)攜手全球資訊(IT)暨專業影音(Professional AV)設備連接管理方案，推出全新的AI中文語音合成服務，宏正優聲學，即日起正式上線企業體驗版，並提供企業用戶限量免費試用。

宏正副總經理林勇達表示：「宏正看好未來聲音市場的發展，AI大趨勢帶動虛擬世界的崛起，進而產生更多虛擬實境應用的需求。宏正開發AI語音合成技術已長達六年的時間，利用AI技術可達到人聲快速複製，以最自然在地的台灣口音，提供全台灣最有溫度的AI中文語音合成服務。」

林勇達認為：「在商業應用上，宏正優聲學還能為企業品牌節省龐大的影片錄音成本，透過即時的語音合成，企業不再需要花大筆經費找尋配音員以及租借錄音室，只需簡單輸入文字，即可產出最有溫度的AI人聲；此外，考量到雲端服務常有資訊安全的疑慮，相較主流競爭者全力發展雲服務，宏正優聲學的競爭優勢為語音合成內容是在硬體上即時運行，避免企業語音合成資料外洩，確保客戶的資訊安全。」

宏正優聲學企業版提供六個優質美聲選擇，除了不限語音合成的字數外，針對企業客戶對於資訊安全的考量，提供可靠安全的專屬連線，語音合成可在硬體上即時運行，加上人性化的編輯介面與SDK整合開發支援，並支持SSML協議，讓企業用戶可以少量的文稿錄音進行巨量的整合應用，生成高度情感化的語音內容，讓每個聲音都能更準確的達到如真人般、在地化的優質語音。

宏正優聲學，提供以AI為基礎的文字轉語音(TTS)服務，透過自主研發的人工智慧演算法，結合聲學技術，進而實現清晰、自然、流暢的AI語音合成，有效降低生硬的機械口音。

全新推出的企業體驗版，可同時支援中英文的文字轉語音服務，客戶透過宏正優聲學編輯平台可修改多音字並增加停頓點，讓智慧語音擁有媲美真人的表現力，適用於企業的各種應用場景。此外，宏正未來將提供客製化語音服務，提供企業從文稿潤飾與撰寫、錄音室錄音到語音採樣與訓練，一條龍的客製化語音服務，確保客戶的錄音品質，更能透過最少的成本與語料，為企業品牌量身打造專屬語音IP，讓好聲音成為企業的最佳代言人。