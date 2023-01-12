藝人舒子晨（Nikita）擁有天使臉孔、纖細好身材，自從節目《大學生了沒》出道後，便以亮麗外表與自然不做作的開朗性格深受觀眾喜愛。經常透過社群媒體與粉絲互動的她，昨晚突然曬出穿著王思佳衣褲的穿搭照，火辣身材全洩，立即吸引大批網友按讚。

舒子晨昨（11）日晚間PO文表示「我竟然可以塞得下王美的衣服跟褲子，以後我家就是妳的回收站，今天走一個擋泥板style」文末還標記王思佳。原來，舒子晨昨日參與節目錄影時，穿上王思佳的衣服的褲子，單肩細肩帶貼身上衣，搭配高腰牛仔褲，使她前凸後翹的完美身材一覽無遺。舒子晨還不忘在限時動態上貼出超近自拍照，低胸的領口使其性感事業線及飽滿北半球呼之欲出，相當性感。

王思佳本人看到後，也忍不住笑喊「凹嗚～我衣服有這麼性感哦。」網友們看到後也紛紛大讚「網看你穿更多王美的衣服」、「擋泥的眼睛瞇著笑」、「哪裡有賣！我要裝在我車上！」、「也太美」、「這麼大的事情怎麼不早說」、「過分正」、「子晨姐姐的身材超好」、「女神好美」吸引將近3000人按讚，意外引發話題。

另外，十分跟得上風潮的舒子晨，看到星爺（周星馳）開通IG帳號後，也在底下留言「我朋友都說星爺有8塊肌」，沒想到真的調出星爺回應「什麼肌」，接著舒子晨便調皮的回覆「大基肌」，同樣引起網友熱烈討論。