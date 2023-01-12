宋逸民怒掀小甜甜雙面說謊！ 還原白家綺夫婦警局堵小甜甜真相 @chinatimesent

小甜甜與老公宋先生雙方因家暴與婚變事件鬧得滿城風雨，近日宋先生更透露，小甜甜與公公關係似乎有些冰冷，且隨著事件延燒，男方家中過往種種逐漸浮出檯面，宋先生也出面回應，高中時期因家中投資遭騙千萬巨款，導致他高中時期就需四處打工。

根據《自由時報》報導，先前宋先生的好友曾說，他因高中時期家中突有變故，於是便開始四處打工，對此，宋先生也在昨（11）日訪問中回應，家人當時想法是想投資事業，但漸漸發現錢回不來才驚覺受騙，總計受騙金額達兩千萬，所以當時他與哥哥便開始幫忙分擔家計，所幸最後在長輩調解下債務問題才順利解決，而這件事小甜甜也知曉。

除此之外，先前小甜甜發出的聲明中有提及公公曾出面幫忙協調，而當宋先生被問及公媳之間互動時，宋先生透露，小甜甜與公公關係頗僵，先前私下見到公公時會喊一聲「爸」，但兩人互動有些冷冰。

宋先生接著表示，小甜甜童年時期因被父母遺棄，被祖父母拉拔長大，但祖父母離世她便一個人在外獨自打拚，因此他認為，可能是原生家庭影響「導致她可能不知道一個家是要怎麼運作，一個家是要相互扶持的」接著感嘆過去小甜甜經常將離婚掛嘴邊，讓他覺得小甜甜有「把結婚、離婚當兒戲的感覺」如今雙方離婚官司仍在進行當中，宋先生也已經委任律師幫忙處理。

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