台灣的氣候宜人、水果選擇多，受不少外國人喜愛，一名俄羅斯妹子Anya來台後遇到真命天子，兩人將在台灣舉辦婚禮，邀請在俄羅斯的家人來台，她的家人表示，一開始的確是來參加Anya的婚禮，但在台灣生活一段時間後，發現台灣的天氣、飲食都比俄羅斯好，尤其是水果「好吃到難以置信」，他們說婚禮結束後會留在台灣生活。

不要鬧工作室昨（11）日YouTube上傳最新影片，Anya即將在台灣舉辦婚禮，近日邀請在俄羅斯的家人來台。她的家人表示，一直很想來台灣，因為俄羅斯的天氣較寒冷，相比之下台灣溫暖又有很多好吃的水果，令他們非常期待。

Anya的家人指出，在俄羅斯很難找到好吃的水果，且賣得很貴，但在台灣的市場就能買到很棒的水果，「好吃到難以置信。」目前他們吃過鳳梨、香蕉、蓮霧、火龍果、釋迦等，「我們都超級喜歡。」

除此之外，他們還特地去看海，「因為從來沒看過海，也沒摸過海水，現在夢想成真了，真的很開心。」Anya的家人說，參加完Anya的婚禮後會留在台灣，體驗一下台灣的生活，經營社群當網紅。