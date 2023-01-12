美國最新通膨報告出爐前投資人抱持樂觀態度，美股主要指數今天收高。台股方面，台積電法說今(12)下午登場，法說會前押寶行情啟動，股價上漲3.5元至488元，帶動台股早盤勁揚逾60點，約來到14813點。

費城半導體指數收高，台積電ADR周三上漲0.6%、收在81.78美元，是連續第四個交易日上漲，台股現貨方面，早盤漲逾0.5%至488元。聯電小漲至45.5元。

觀察台股產業動向，台積電將在今天下午舉辦法人說明會，將釋出對未來市場的展望，是台股今年首季的重要風向球。

道瓊工業指數上揚268.91點或0.80%，收33973.01點。標準普爾500指數揚升50.36點或1.28%，收3969.61點。那斯達克指數上漲189.04點或1.76%，收10931.67點。費城半導體指數漲升34.08點或1.25%，收2755.36點。