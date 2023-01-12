泰副總理親自接機，大陸出境遊滿血復活？圖為首批中國遊客飛抵泰國曼谷，泰國副總理機場迎接。（北京日報用戶端）

大陸最新一期《中國新聞周刊》報導，全世界都在期待和歡迎中國遊客嗎？泰國給出了一部分答案。當地時間9日中午12點30分，廈門航空MF833航班準時抵達曼谷素萬那普國際機場，這是中國對新冠病毒感染實行「乙類乙管」後首批抵達泰國的中國班機。

269名乘客還沒走進機場，就受到了「英雄般的歡迎」。廊道一側擠滿媒體記者，另一側泰方工作人員拉著「中泰一家親」的紅色布條，泰國副總理兼衛生部長阿努廷親自接機，將寓意友好歡迎的花香串送到旅客手中，熟練地用中文說「歡迎」。

就在幾天前，泰國政府曾召開跨部門協調會議，要求自1月9日9時起，國際旅客需出示疫苗接種證明和保額不少於1萬美元的健康保險。泰國的旅遊行業協會馬上致信政府，抱怨入境新規威脅到泰國旅遊業的復甦。1月9日中午，阿努廷在機場意外地宣布了好消息，泰國不再要求入境旅客出示新冠疫苗接種證明，新政立即生效。

泰國旅遊局此前預測，2023年到訪泰國的中國遊客將達到500萬人次，約占疫情前的45％，屆時將為泰國創造2400億泰銖收入，將拉動泰國GDP增長1.34％。

《中國新聞周刊》報導，「中國恢復出境遊的需求和呼聲確實很高，問題是目的地的供應能力、接待能力還沒完全恢復。」在泰國經營兩家旅遊公司的俞青谷說。

與中國遊客快速滿血復活的出境熱情相比，全世界還沒完全準備好。目前，還有很多國家的旅遊簽證沒完全放開，國際航班，尤其直飛航線和航班量都還在恢復過程中，中斷三年的出境遊供應鏈還需重建。

「拿到簽證不代表能順利入境。」簽證代理提醒說，美國、印度、日本、韓國和歐盟多國增加了對中國旅客的入境要求。

和疫情期間的出入境要求相反，現在中國人到海外需要提供核酸陰性證明。一位主做歐美澳簽證的代理統計，多數歐盟國家認可離境核酸結果，但入境後是否還要再做檢測，各國情況不同。比如，法國只需再提供一份「健康聲明」即可，但丹麥等地為落地強制核酸，價格在200到400歐元不等，按現在的匯率，最多折合2900元人民幣。由於政策不明朗，上述簽證代理的多位客戶還在觀望，拿到簽證後並未馬上出行。

《中國新聞周刊》報導，種種原因，導致當前實際成行的出境遊，仍是少數。攜程方面回覆稱，當前護照新辦或者過期換發，仍然以商務、留學、探親等需求為主。

「這些簽證限制只是疫情期間的暫時政策。」訂製旅行服務商「6人遊」創始人賈建強認為，出境遊的恢復仍要建立簽證條件便利的基礎上，比如單次旅遊簽、落地簽、免簽等政策的放開。他預計，到春節前後，出境遊仍會以諮詢為主，等大陸國內感染高峰基本結束，到2023年3月以後，出境遊才會真正開始復甦。