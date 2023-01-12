ETF新兵兆豐台灣產業龍頭存股等權重ETF基金(00921)將於1/13掛牌上市。該ETF訴求掌握老牌大廠、經營績效優異的公司或是長年連續配息的產業個股，兼顧市值較小但產業成長動能相對強勁的成分股，一來有助降低整體資產組合可能承壓的風險，二來也有利擴大整體資產報酬表現空間，為存股族長期投資設計。

兆豐金指出，根據統計過去10年，農曆年後台股開紅盤機會高且後一個月紅盤機率達70%、平均漲幅1.43%；但觀察依照「發行市值、股東權益報酬率、稅後淨利」之排序值依序篩選成份股的特選臺灣產業龍頭存股等權重指數，年後一個月開紅盤機率更高達80%、平均漲幅2.81%，顯示等權重指數表現更勝台股大盤。

兆豐台灣產業龍頭存股等權重ETF基金追蹤「特選臺灣產業龍頭存股等權重指數」，歷年平均報酬率及上漲機率相較台股大盤更高，且遇到股市修正階段，更可以透過等比例投資各產業龍頭股進而分散產業波動，相較於市值加權型指數更具多樣化投資，因此，今年農曆年後的表現更值得期待。

展望後市，台灣行政院通過台版晶片法案對半導體產業貢獻助益，加上顯示卡與伺服器產業新產品發表、記憶體產業對於資本支出調降，伴隨阿凡達電影上映激勵VR等相關類股走揚，各類產業存在利多條件，看好2023年至2024年間台股企業獲利率緩步走揚。