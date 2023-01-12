大陸女星鞠婧禕從偶像團體SNH48出道，猶如天使下凡般的驚人顏值，被封為「四千年一遇的美女」，人氣扶搖直上，尤以她仙氣飄飄的古裝扮相為人所知，日前她在微博上曬出一組小露香肩的美照，吸引眾多網友前來朝聖。豈料，她的下巴在燈光照射下有些透光，使得「整容」傳聞再次浮上檯面。

鞠婧禕10日在微博上曬出一組九宮格美照，只見照片中她大露香肩、鎖骨，對著鏡頭大肆放電，在燈光映照下，畫面看起來相當唯美，且非常具有仙氣。然而，有網友發現鞠婧禕的下巴疑似在光線照射下有些透光，尤其近來曝光的照片中，下巴有越來越尖的感覺，再度引發網路瘋猜她有經過「二次加工」，才能保持這般美貌。

鞠婧禕曬露香肩美照。(圖／翻攝自鞠婧禕微博)

對此傳聞，有網友認為：「希望鞠婧禕能夠分享她的整形醫院」、「這是有整吧」、「鞠婧禕趕快和其他人一樣曬出沒有整容的證明吧，這樣粉絲才不會為了闢謠跑斷腿。」而粉絲們也爭相留言幫鞠婧禕緩頰，指出：「從以前『四千年一遇美女』被群嘲，現在她已經慢慢用作品來配得上這個稱號」並曬出多張照片澄清此則謠言。

鞠婧禕的粉絲曬出照片澄清整容傳聞。(圖／翻攝自微博)

事實上，鞠婧禕自出道以來被封為「四千年一遇美女」後，整容傳聞始終不斷，除了此前作品中，出現頭部禿一塊的特寫畫面，令許多網友看傻眼；更因燈光照映在鼻子上有點透光的模樣瘋傳她「動刀加工」。一直深陷整形疑雲的她，面對外界諸多揣測的聲音從未公開回應，而是經常曬出美照，間接打臉「整容」言論。