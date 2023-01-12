近日傳出蘇貞昌將辭行政院長，改由前副總統陳建仁接替的消息，引發各界熱議。臉書粉絲專頁「工程師看政治」列舉陳過去所言「2大鬼話」，包括稱核電既昂貴又不安全且核廢料無法處理，以及「錢沒了、再賺就有；但寶貴的生命如果消失了，就真的永遠消失了」，痛批陳同樣是個不明究理、不尊重專業、唯利是圖、唯黨是從的政治人物；核電沒有對台灣造成任何傷害，真正造成傷害、讓台灣政治就沒有明天，就是像陳這樣的人。

臉書粉絲專頁「工程師看政治」昨（11）日在臉書發文表示，傳說陳建仁將接任行政院長，大家該來複習一下他曾說過的鬼話：「事實上，核電是既昂貴又不安全的，不但核廢料無法處理，核一或核二如果萬一發生像日本福島一樣的核災事故，電廠半徑30公里內的大台北地區，五、六百萬民眾根本無處可以疏散，而這是一個負責任的政府在制訂能源政策時，絕對不能忽視的國安問題。」「錢沒了、再賺就有；但寶貴的生命如果消失了，就真的永遠消失了……。」

針對陳建仁所言，粉專表示可由幾大話術破解：第一，台灣核一二三四廠，每度電費在1~2元之間，已包含除役以及核廢料處理費用，燃氣每度2.5~４元間，風光發電每度4~8元，核能跟燃煤一樣, 是最便宜的發電方式；第二，核廢料的處理方式就是封裝儲存，核廢料體積小，而且能做到與人以及自然界隔絕，只要用輻射計一量，就知道它有沒有高過安全值，荷蘭甚至還放在博物館讓人參觀，如果這叫做不能處理, 那火力發電排到空中，只能由你、我、以及大自然吸收的廢料，該叫做什麼？

至於日本福島核災，粉專強調，其主因是發電機放地下室被海水淹沒，而且是早就被提醒該改善而沒改善的事情，台灣核電廠耐震都在7級以上，5級地震就會自動停機，海嘯防治都做到12公尺以上，還有另外設計斷然處置措施，簡言之，福島事故不會在台灣上演。

綜觀以上，粉專直言，核電沒有對台灣造成任何傷害，真正造成傷害的，是這些不明究理、不尊重專業、唯利是圖、唯黨是從的政治人物，而這樣的陳建仁，即將要成為新的行政院長，「大悲無言，我想只要黨不從政壇消失，台灣政治就沒有明天。」