★分析

Fort Pitt Capital Group投資長Daniel Eye表示，今天的行情真的就是和CPI發布前的布局有關，大家都想在明天報告出爐前搶先卡位。

Bolvin Wealth Management Group總裁Gina Bolvin表示，隨著聯準會升息行動越來越接近尾聲，科技股應該會上漲。去年他們受到重創，所以有些投資人想大撿便宜。

Longbow Asset Management執行長Jake Dollarhide表示，每當前一年表現低迷，新年開局經常會出現逆轉，這不讓人意外。投資人認為我們比去年任何時候更接近暫停升息。

★類股

標普500指數11大類股全面收高。房地產股漲3.60%，漲幅最大；其次為非必需消費類股漲2.68%，科技股漲1.75%。必需消費類股漲0.06%，漲幅最小。

反映中概股表現的那斯達克金龍中國指數微升0.23%，收在7,820.55點。

★重磅股

重量級科技股普遍上漲，蘋果漲2.11%，微軟漲3.02%，亞馬遜漲5.81%，Alphabet漲3.51%，特斯拉漲3.68%，Meta跌0.08%，網飛跌0.09%。

道瓊指數成分股方面，微軟表現最佳，其次為家得寶漲2.61%。 Verizon跌1.84%，跌幅最大，其次為Salesforce Inc跌1.72%。

主要晶片股全漲，應用材料漲1.87%，美光漲1.49%，超微漲1.48%，英特爾漲1.39%，高通漲1.27%，輝達漲0.58%，德州儀器漲0.26%。

★焦點股

特斯拉漲3.68%，收在123.22美元。該公司已經向德州政府申請擴建其位在奧斯汀的超級工廠，投資總額為7.757億美元，將成為去年斥資55億美元在德國建造超級工廠以來，規模最大的擴張計畫之一。另彭博援引消息人士報導，特斯拉在印尼設廠的計畫已接近達成初步協議，可望成為繼上海和柏林廠之後，特斯拉在美國以外的第三座工廠，其年產量估將達到100萬輛。此外，高盛點名特斯拉為其2023年的首選股。

高盛上漲近2%，收在364.48美元。知情人士透露，高盛周三起開始裁員以削減成本，其中以投銀和全球市場部門受到最大的影響，約三分之一裁員來自這兩大部門。此前有消息指出，高盛擬裁掉 3000多人，將是2008年金融危機以來規模最大的裁員行動。

Bed Bath & Beyond Inc繼連兩日累計上漲逾51%後，周三再飆漲 68.6%，收在3.49美元。有消息指出這家可能申請破產保護的美國家居用品零售商或將成為收購目標。

★台股ADR

台積電ADR漲0.63%，收81.78美元，換算台股價格為497.79元。

聯電ADR漲0.54%，收7.44美元，換算台股價格為45.29元。

日月光ADR漲0.72%，收7.02美元，換算台股價格為106.83元。

中華電信ADR跌0.24%，收37.45美元，換算台股價格為113.98元。