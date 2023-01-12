草蜢昨晚意外現身信義區。（開麗娛樂提供）

香港唱跳組合草蜢將於3月18日舉辦台北小巨蛋演唱會，近日來台宣傳，3人昨晚（11日）趁工作空檔前往信義商圈逛逛，途中開直播與粉絲互動，沒想到竟聽到熟悉的歌曲〈半點心〉，興奮的他們立刻尋找聲音來源，發現曾參加《聲林之王3》的歌手莊昱凡正在表演他們的歌曲，讓草蜢相當驚喜，一同加入莊昱凡的演出，路過民眾無不停下腳步，趕緊拍下這難得的畫面。

演唱結束後草蜢立刻上前打招呼，莊昱凡當場嚇得說不出話來，表示沒有想過可以在街頭遇到草蜢，草蜢也很驚訝年輕歌手會唱他們的歌，出考題問莊昱凡還會不會草蜢其他的歌，沒想到莊昱凡有備而來，立刻彈起〈寶貝對不起〉，草蜢大方地在街頭開心與圍觀群眾互動跳舞，更巧的是「旅遊系YouTuber 欸你這週要幹嘛」正巧路過，立刻開啟直播想跟媽媽分享他們在街頭與草蜢巧遇，路人紛紛認出他們，將他們拱上台。

草蜢從工作人員口中得知他們是台灣知名YouTuber，開玩笑說要他們幫忙一起宣傳3月18日在台北小巨蛋的演唱會，「欸你這週要幹嘛」也不錯過這個難得的機會，詢問是否可以跟草蜢合唱〈失戀陣線聯盟〉，草蜢大方允諾並邀請現場圍觀群眾同歡，氣氛嗨到不行。草蜢小巨蛋演唱會購票洽KKTIX及全台全家便利商店。