近日網路上掀起「流水席之亂」，其中無緣小姑連曬對話，意外引爆姑嫂大戰，最終婚事告吹也讓「姑嫂問題」躍升成近期討論熱點。一位人妻在臉書分享自己每年除夕圍爐都在等待「毒姑」回婆家吃飯，有一年甚至等了一個多小時，此外除夕回婆家還要自動化身為「人體洗碗機」，讓她既生氣又無奈，還為此和老公產生爭執。

一名女網友在臉書《毒姑九賤婆媳討論區》發文分享表示因為小姑沒有公婆，因此每年除夕，婆婆都會叫她們一家五口回婆家圍爐，由於公公總會等到全家人都到齊才開動，有年除夕一家人苦等小姑一個多小時，原因竟是小姑的孩子要上家教課，讓她在文中無奈表示「等到菜都涼了，我只能氣在心裡口難開」。

原PO在文中說，由於婚前媽媽曾交代自己回婆家要幫忙做家事，避免落人口實，她回憶自己婚後的第一年除夕進廚房洗碗，直到現在每年除夕洗碗變成「理所當然」的份內工作，也讓她嘆道「隊友（指老公）的兄弟姐妹就坐在客廳喝茶吃水果聊天，忙完廚房回到客廳，隊友一句謝謝都沒有，真的洗心酸的。」她表示「眼看又要過年了，今年實在不想再當人體洗碗機，不想再浪費時間等毒菇一家人」她透露為了這件事，和老公吵了無數次架，結果還是無解。

貼文一出網友紛紛歪樓要原PO去裝洗碗機，也有不少人點出問題在於老公，表示「嫁給豬隊友也是很悲情」、「豬隊友無誤」。原PO則回應表示向老公反應還被認為是小題大作、借題發揮，且「毒菇一家人完全沒貢獻，從頭到尾就是坐在沙發上玩手機」，讓不少人氣壞要她「直接擺爛不要洗」。有人給其他方法表示「假裝受傷了，這樣就不用洗啦 」、「每年洗都不小心摔幾塊碗盤，下次他們就會知道了」；不過也有人認為洗碗很棒「利用洗碗來逃避其他的事情也不用尬聊，我每次都主動爭取洗碗的機會」，釣出原PO無奈回應「不是不願意洗，只是面對一大堆鍋碗瓢盆，真的很心酸」。