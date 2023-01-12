京站今年就特別聯合11家話題品牌推出「兔來運轉開運福袋」活動，共分4種價位，包括1000元、2000元、2023元以及2500元，共限量300袋，於京站i購物Qonline在20日前開放預購，從化妝品、衣飾到3C等主題，均推出一應俱全的各式限量福袋，讓消費者看準喜歡的福袋才出手，更特別設計回饋抽獎，只要於大年初一（22日）早上11點，在京站1樓大門口排隊，並出示京站APP福袋購買憑證，即可獲得抽獎券1張，現場將公開抽總價值逾30萬的家電、台隆深型電烤盤、電動機車、高級住宿券等好禮，讓消費者在兔年開初先試試手氣迎新年。

京站推出價值4460元的benefit粉紅郵購幸福福袋，2000元，限量20袋。（京站提供）

京站推出價值8580元的Traveler Station福袋，2500元，限量20袋，內含24吋 CROWN C-FD120 鋁框拉桿箱。（京站提供）

另外大年初一也將於早上11點起特別邀請勁騰龍獅鼓藝坊到京站演出，財神爺也一同報到，更與北台灣香火最鼎盛媽祖廟關渡宮合作推出兩項招財祈福活動，2月5日前Q卡友憑當日單筆消費滿688元發票，並於陳列處拍照完成線上任務，即可兌換限量300份關渡宮限量紀念品，初二再加贈限量200份兔年發財金，初三至初五則憑當日不限消費金額京站發票，完成線上小任務，即可獲得每日限量100份的關渡宮兔年發財金。