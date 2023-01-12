因對流雲系發展旺盛，花蓮昨晚入夜後強降雨，山區雨勢大，到了凌晨，台9線蘇花公路159.3公里處大清水隧道南口出現坍方，公路總局冒雨搶修，但坍方面積大，公路總局一早出動空拍機從空中偵察坍方狀況，見逾千立方公尺土石從30公尺以上邊坡崩落，砸毀25公尺長明隧道，隧道口被掩埋，蘇花公路已中斷，公總請用路人配合管制改道行駛南迴公路，人員建議搭乘火車，預估15日搶通。

蘇花公路大清水隧道嚴重坍方，重機械進駐搶修中。（公路總局提供）

預計4天才能通車，公路總局表示，已依據東部陸路運輸中斷SOP，啟動鐵路疏運，視運量加開宜花區間車，並已啟動蔬果北運機制；另海運部份亦已聯繫航港局，目前規畫準備中。

蘇花公路大清水隧道昨天深夜嚴重坍方，公路總局搶修中。（公路總局提供）

蘇公路總局第四區工程處表示，研判因前期地震鬆動加上降雨影響，導致大清水隧道的明隧道上邊坡，節理破碎岩塊從30公尺以上高處崩落，衝擊動量超過明隧道耐受度，導致壓毀17公尺長混凝土明隧道及8公尺鋼構明隧道，總受損長度約25公尺，坍方量估計約1200立方公尺。

公路總局評估，災害段路寬8.5公尺，坍方堆疊高度5公尺，最大塊石約有3公尺高，因巨大塊石混雜鋼筋混凝土，路寬窄小作業空間受限且需破碎機破碎巨石，導致搶災作業困難雖已南北雙工作面搶修，在日夜搶修下，初估仍需4個工作天，1月15日傍晚5時時搶通。

由於坍崩的地點並未納入蘇花改路段，蘇花改工程處表示，此路段已列入蘇花安計畫，規畫9.5公里長隧道將加速推動，目前綜合規劃已完成報部審查中，環評預定年底報環保署。災點後續短期坡面掛網噴槳加岩栓，輔以戒護通行，中期提升會同專家學者研議明隧道結構強化耐受力。