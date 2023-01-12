全球經濟不景氣，大陸重慶一家公司卻幫員工集體調薪，所有人從2023年1月起每個月加薪224元台幣，共6000多人受益，但這間公司卻為此發了一封道歉信，稱今年加薪幅度太少，但已經是他們拚盡全力的結果，引起網友熱烈討論，不少人看呆直呼，這家公司太優質了！沒減薪就不錯了，加薪還道歉好扯。

綜合陸媒報導，重慶一家公司每年都會集體調薪，但2022年的收益未達預期，所以調薪的幅度比較小，每人每月僅加薪人民幣50元（約台幣224元），總共有6000多位員工受益，引起網友討論，雖然加的薪水很少，但至少不是扣錢，真的很好。

有員工分享公司內部發的道歉信，信中寫著「親愛的同事們，公司感到非常抱歉，對不起大家，2023年工資調增標準為50元（人民幣）／月，這微不足道的金額，公司已經盡了最大的努力，請見諒。2023年新的機遇正在發生，公司希望與同事一起努力，把效益搞起來，逐漸過上有尊嚴的生活。祝大家有個充滿快樂與收穫的2023年。」

不少網友看了道歉信後驚呼，這樣的公司太難得了，很少看到態度這麼好的公司，錢雖然不多，但心意很足夠。