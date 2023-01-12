如何為兔年資產加值？保德信指出，去年由通膨壓力引發有史以來最快速的升息循環，股債市皆面臨拋售，股6債4組合跌幅更創下百年來最差表現，遠低於百年平均的9.5%，不過，眼見兔年有望逐步扭轉去年金融市場的頹勢，建議投資人上半年將資金布局在高評等的投資級債，接近第二季時則可伺機逢低布局股票資產。

保德信市場策略團隊主管葉家榮指出，兔年投資將為債優於股，而市場將跟著通膨、經濟前景、獲利預期等因素牽動，從ISM先行指標來看，美國的製造業及新訂單指數已降至50之下，服務業也明顯降溫，企業對前景保守看待，反映在資本支出下降，以及陸續祭出各種撙節措施以降低成本，而企業端的獲利預期調降趨勢也將延續至今年第一季，預料上半年股市仍將陸續消化與反映這些負面訊息。

股市方面，葉家榮認為，台股在今年仍具有投資價值，惟須等待上半年的市場雜音消化後，於第二季起可留意逢低分批進場的時機，另外，包括醫療生化、新供應鏈等產業類股，由於成長前景明確，以醫療產業為例，該產業自1986年以來，在防禦型的製藥、研發創新的生技等次產業支持下，面對景氣循環、產業輪動皆能保有領先優勢；而雲端、電動車、綠電在科技加持下，未來新科技與產業變革推動的投資趨勢，則將創造出龐大關鍵投資商機。