公路總局日夜搶修蘇花公路，預計1月15日下午5時搶通。（公路總局提供／陳祐誠傳真）

蘇花公路台9線159K＋300（大清水隧道）南口昨夜11時55分發生坍方，巨量土石壓過25公尺的明隧道，造成雙向交通中斷，台鐵將加派列車支援疏運。交通部公路總局初判，坍方與日前的地震鬆動以及降雨影響有關，第一時間已派人進行搶修，預計1月15日下午5時搶通。

公路總局指出，該路段路寬8.5公尺、坍方堆疊高度5公尺、長度達25公尺，坍方量約1200立方公尺，最大塊石約有3公尺高，因巨大塊石混雜鋼筋混凝土，路寬窄小作業空間受限且需破碎機破碎巨石，導致搶災作業困難雖已南北雙面日夜搶修，仍需4個工作日，預估1月15日17時搶通。

依據東部陸路運輸中斷SOP，交通部將啟動鐵路疏運，台鐵視運量加開宜花區間車，並已啓動蔬果北運機制；另海運部份亦聯繫航港局規劃準備中。

公路總局表示，長期方案蘇花安計畫於此路段為規劃9.5公里長隧道將加速推動，目前綜合規劃已完成報部審查中，環評預定年底報環保署。災點後續短期坡面掛網噴槳加岩栓，輔以戒護通行；中期提升會同專家學者研議明隧道結構強化耐受力。