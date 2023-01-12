新北市立殯儀館被爆收賄！新北市立火化場席姓班長等13名殯葬公職人員涉嫌長期收受殯葬業者紅包，每人每次收取幾百至上千元不等現金，配合業者挑時程選擇遺體火化時間，檢方、廉政署昨日帶回25名被告到案說明，檢方連夜複訊後，向新北地院聲押林姓殯儀館臨時人員，另外，諭知席男20萬交保、其餘公務員10萬交保。

另外，涉嫌給予紅包的12名業者，檢方諭知陳姓、呂姓業者分別以10萬、1萬元交保，其餘請回。

新北地檢署黑金專組檢察官李宗翰昨日指揮搜索板橋區53處地點，查扣現金、手機等物證，昨日分別依貪汙罪約談席男等13名公職人員和12名殯葬業者。

檢方調查，席男與火化場8名員工，長期收受殯葬業者現金，配合業者在特定時辰進行入塔安置，讓遺體優先火化，並安妥各項火化、撿骨等細節，另外，新北市立殯儀館遺體冷藏室4名臨時人員，也長期收賄，讓業者負責的遺體順利進館。

據悉，火化場、殯儀館人員分別從2020年、2019年起長期收受殯葬業者紅包，每人每次收受數百元至上千元不等金額，一個月可增加萬元收入。

除了收受業者賄款，有死者家屬指控，遺體的金牙在火化後不翼而飛，懷疑是殯儀館人員侵占拿走，目前檢警正在釐清當中。

殯葬處長黃秀川說，過往社會風俗習慣，家屬習慣包紅包給服務大體的人，讓他們去除晦氣，不過殯葬處屬於公家單位，依法不能收受紅包。

民政局長柯慶忠則說，此案是政風人員主動疑請政風處與廉政署偵辦，殯葬處會全力配合，不管職位高低，市府絕不容許貪瀆不法情事發生，力求勿枉勿縱，杜絕不法，並撤除殯葬紅包文化。

另外，因部分殯葬人員配合調查暫無法執勤，市府也立即召回休假人員，並啟動備用人力機制，不影響火化場及殯儀館運作。