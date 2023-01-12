宋逸民怒掀小甜甜雙面說謊！ 還原白家綺夫婦警局堵小甜甜真相 @chinatimesent

女星小甜甜揭發遭老公家暴，更被教會成員宋逸民及白家綺夫婦阻攔驗傷，對此，知名經紀人孫德榮揚言要挺身而出保護小甜甜，接著要求雙方出來當面對質，更強調「不敢出來的心裡有鬼」。

孫德榮日前發文心疼小甜甜選擇還原真相，勇敢面對難堪的家庭醜聞，未料卻有許多人反倒支持家暴者，讓他將砲火對準宋先生，怒斥：「不斷保護自己的無知，很不負責任到處傷害小甜甜」，接著透露想辦一場對質大會，讓彼此當面把話說清楚講明白，而不是靠著媒體放話，更撂下狠話：「我寧願不睡覺到處糾正心態不正的酸民，顛倒是非的錯誤觀念」。

眼見宋逸民昨(11日)發文，指稱小甜甜欺騙大眾之外，更表示已被連日爭議「傷得體無完膚，名譽全毁」，對此，孫德榮再次發文強調謠言止於智者，並要求所有人無須浪費媒體資源，應該直接出來面對面對質，不然真相永遠被埋沒，接著向所有人喊話：「真相只有當事人最清楚，出來面對一起對媒體對質，不敢出來的心裡有鬼」。

對於宋逸民發千字文反擊，小甜甜透過經紀人表示：「感謝大家的關心，事情發展到現在，已經有太多謠言及不實的資訊，再次重申，這整件事情的起頭，不是我們挑起的！目前我們能做的，就是把這段婚姻關係，去做處理及面對，然而目前也已經進入司法程序，不再做任何發言，一切就給司法去處理，感謝大家！」

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