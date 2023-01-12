阿根廷巨星梅西（Lionel Messi）日前回歸巴黎聖日耳曼，受到英雄式列隊歡迎，12日則迎來世界盃後首場戰役，梅西延續了火燙腳感，下半場破門替球隊追加保險，最終大巴黎以2比0戰勝昂熱避免連敗，以15勝2平1負的戰績、47分積分在法甲聯賽領跑。

巴黎聖日耳曼沒有替梅西舉辦世界盃冠軍的致敬儀式，根據西媒報導，距離世界盃決賽已經過了3周的時間，不過還是難以撫平法國人心中的創傷，巴黎聖日耳曼陷入左右為難的狀況，因為梅西是從俱樂部隊友姆巴佩（kylian Mbappe）所率領的法國手中拿下冠軍，大巴黎擔心舉辦致敬儀式會讓球迷感到不滿，梅西也深知情勢複雜，不介意球團的決定，而梅西進場時也沒有像其他阿根廷隊友一樣展示世界盃冠軍獎牌，但當播音員介紹球員出場時，梅西依然獲得全場如雷掌聲。

姆巴佩本場未登錄在大名單中，由梅西與內馬（Neymar）領銜巴黎聖日耳曼先發陣容，比賽第5分鐘，大巴黎在右路發起攻勢，穆凱萊（Nordi Mukiele）傳中後由跟進的伊基泰克（Hugo Ekitike）將球掃進球門，幫助大巴黎先馳得點，下半場第72分鐘，大巴黎前場默契極佳，穆凱萊再次傳出助攻，一記橫傳後梅西推射破門，雖然邊線裁判一開始舉旗示意越位，不過經由VAR確認後改判進球有效，大巴黎最終以2球領先維持到比賽終了。

這也是梅西本季在法甲聯賽的第8顆進球，另外送出全隊最高的10次助攻，本場破門也讓梅西生涯效力5大聯賽俱樂部的進球數來到696球，追平了轉投沙烏地聯賽的C.羅納多（Cristiano Ronaldo）的數據，不過梅西只花了832場，以效率來說遠比919場的C羅還要高，此外C羅幾乎不再受歐洲各大豪門青睞，短時間內難再超越梅西。