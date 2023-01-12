大陸性感網紅「吧唧小貓」因旅居英國倫敦生活，並經常在抖音公開炫富及分享火辣穿搭，吸引大批網友追蹤。但近日她卻遭到一名富少爆料在喝醉時曾開價1秒50英鎊（約新台幣1847元）替他口交，讓不少網友相當震驚，但吧唧小貓隨後出面駁斥，還透露因不願意跟富少交往而遭到毆打。

富少日前在網路上PO文，公開他與吧唧小貓的對話截圖，透露兩人是在留學的群組裡面認識，之後就開始曖昧，直到去年11/30才第一次發生性關係，而當天吧唧小貓留宿在他家時，還提出可以用1秒50英鎊價格為他用口服務，而最後花了2分鐘時間，也就是花了6000英鎊（約新台幣22.2萬元）。

但男方對她有好感，也認為這樣的行為很像交易，便只付了2000英鎊（約新台幣7.4萬元），未料吧唧小貓隨即開始亂翻他櫃子找尋錢財，還說可以先欠著，之後她便開始以外送、買東西等各種理由要他支付當禮物，之後又不斷討要價格不斐精品名牌包，甚至還嫌棄3萬元人民幣（約新台幣13.5萬元）的香奈兒包太爛，富少只好再匯給她1萬人民幣（約新台幣4.5萬元）微信紅包，但吧唧小貓似乎仍不滿意，還持續向他要錢，未料富少此時提出交往想法，卻遭到吧唧小貓拒絕，讓他氣得痛罵吧唧小貓是個「撈女」（指以鮑換包的拜金女），氣到忍不住對她動手。

對此，吧唧小貓10日也在小紅書上發文澄清，承認在富少追求的過程中拿了不少錢，釣著對方不交往是自己的錯，但前後花費只有約3.3萬人民幣（約新幣14.8萬元）和6000英鎊（約新台幣22.1萬元），包含聖誕禮物跟2次約會時收到的禮物；也沒有富少說的口交交易，因為她已經完全喝醉，對方卻要求替他口交，吧唧小貓不願意才提出「1小時50磅」的要求，之後的事情便不記得。但吧唧小貓受到富少暴力對待後就立即報警，警方將富少銬回警局，他被遣返回國後，氣不過才造謠抹黑她，但實際情況卻沒人願意聽她解釋，讓她感到相當無奈。

吧唧小貓被暴打後的模樣。（圖／微博）

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