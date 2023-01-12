世界衛生組織（WHO）昨（11）日再度敦促中國大陸分享更多當地新冠疫情數據，稱病歿數仍「嚴重低報」。相較之下，世衛官員大讚美國對防疫「極度透明」，更稱這是世衛不支持監測美國旅客入境的原因。

外媒報導中國大陸新冠疫情。

綜合路透社等外媒報導，世衛官員昨日再度對北京公告的疫情數據表達擔憂，世衛公共衛生緊急計畫執行主任萊恩（Michael Ryan）表示，儘管北京已經加強合作，「我們仍沒有足夠資訊來進行全面的風險評估」，「世衛仍相信中國死亡人數嚴重低報」，他指責大陸官方對新冠死亡的定義太過狹隘，同時呼籲醫生們應該被鼓勵通報數據，「而不是被阻撓。」

世衛預警及響應協調部門主管阿卜迪·馬哈穆德博士（Dr Abdi Rahman Mahamud）也呼應，「我們一直在和中國同事合作，但我們需要更多數據才能更了解。」

世衛流行病學家范科霍芙（Maria Van Kerkhove）表示，「我們正在與中國專家合作，填補一些非常重要的資訊缺口。」

相較之下，世衛專家們大讚美國對Omicron亞變種XBB.1.5的境內傳播情形「極度透明」。世衛表示將會盡快公布在美國造成病例激增的XBB.1.5風險評估，萊恩同時表示，「在與世衛合作、提供數據及影響方面，美國非常透明。」

他稱這是世衛不支持監測美國旅客的原因之一，另一方面，他評論多國限制大陸旅客入境、檢測機上廢水等做法是「可以理解的」，「我真的認為無法比較這兩種情況。」

范科霍芙則稱，華府幾乎提供了至今所有可得的XBB.1.5數據。XBB.1.5已散播38國，她說XBB.1.5顯然比其他變異株更具「成長優勢」，不過世衛至今還沒有關於嚴重性的數據。