《菸害防制法》在立法院衛環委員會第五度朝野協商達成共識，不料11日天上午因部分立委未簽名再度拖延，雖然12日上午終於排進院會，但不少社福、婦幼團體，擔心朝野惡鬥，過程又有政治算計，讓已延宕16年，攸關全民健康的法案又被犧牲，12日到立法院催促朝野儘快讓菸防法三讀，共同守護國人健康。

憂菸防法案被拖延，婦幼團體一早前往立院關切。（陳鴻偉翻攝）

新北市家長志工教育成長協會理事長何若萍擔心朝野兩黨互相甩鍋，攸關全民健康的菸防法又被犧牲，12日再度帶領媽媽社工、20多名家長到立法院，再度沉痛呼籲，朝野不能再有任何政治算計，國人健康不能等，二手煙害一定要杜絕，她催促朝野儘速讓菸防法三讀通過。

「爆料公社」管理員范果旺11日也PO文表示，原本以為拖了16年的菸防法終於能過關，「想問問紙菸商到底多香？能讓民民代一路護航到底？」范果旺認為，年收百億的紙菸商力量好大，能讓反菸團體跟特定民代一路護航到底。

一直主張全面禁售紙菸的何若萍說，紙菸的致命香味到底有多可怕，讓通過朝黨協商的菸防法拖延進入三讀程序；擁有絕對執政優勢的民進黨，在維護國民健康的法案上，竟是毫無強勢作為，難道菸防法成為朝野交換政治利益的籌碼？如果今天不能在最後關頭讓菸防法通過三讀，那跟踐踏國民健康有何兩樣？

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