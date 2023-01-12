一名男網友表示，偷看女友和閨密的LINE對話才知道，女友和他愛愛雖然很舒服，但發出的呻吟聲都是假的，還說會叫出聲只是為了讓他開心，令他不知道該開心還是難過，貼文釣出不少女網友回應，「很正常啊！叫出來只是比較助興而已。」

原PO昨（11）日於論壇《Dcard》指出，和女友是高中社團認識，兩人一直交往到現在大學二年級，他說交往以來女友都是比較主動的一方，慾望也比較大，第一次發生關係也是女友提出。

原PO表示，和女友一直很享受歡愉的過程，看對方的表情好像都很舒服，也叫得很大聲，就像A片裡的女優一樣，讓他很有成就感。昨日他偷看女友和閨密的LINE對話紀錄，女友說愛愛的確很舒服，但不會想叫出聲音，假叫目的只是為了讓男友開心，令他當場傻眼，「我該開心還是難過？」

貼文曝光，女網友紛紛留言，「你要認知一件事，女生本來就可以完全不出聲，就跟你搭雲霄飛車一樣可以憋著不叫，但叫出來比較助興而已」、「這其實很正常欸，我也會假叫，但不是不舒服或沒感覺」、「我也是氛圍組的，覺得叫了氣氛比較好」、「如果我很累想要趕快結束就會假叫」、「不管叫是不是真的，有舒服你就不用擔心了啦」。