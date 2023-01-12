宋逸民怒掀小甜甜雙面說謊！ 還原白家綺夫婦警局堵小甜甜真相 @chinatimesent

小甜甜與「藝起發光」協會風波不斷，除了宋逸民日前召開記者回應諸多傳聞，小甜甜與老公宋先生(宋晉賢)也大動作在臉書上發文，還原起整場家暴事件的真相。然而，宋逸民昨(11)日也罕見打破沉默在臉書上發文指控小甜甜「騙我們聯合欺騙她先生」，而今小甜甜又遭爆施壓宋先生好友高層，掀起網路熱議。

宋先生曾在網路上曬出與小甜甜財務分擔內容，然而因他負擔甚少且寫下「錢賺得不多，夠用就好」等字句，使「軟飯男」的稱呼再次浮上檯面。對此，據《自由時報》報導，宋晉賢有位自國中起便認識的健身教練好友Jeff出面澄清，指出他大學時就成了保險業務員，對於網友在臉書上開嗆宋晉賢為「軟飯男」一事相當不解。

宋先生曾在臉書上曬出兩人財務分配。(圖／翻攝自宋晉賢臉書)

豈料，昨(11)日傳出小甜甜得知此事後相當憤怒，查出Jeff的工作地點後，直搗最高層找老闆投訴，要求旗下的教練不要再對外發言。老闆轉告小甜甜投訴後，讓Jeff所屬健身房分店店長十分為難，據悉，宋先生得知此事後相當擔憂，表示很替他擔心，盼不再連累身邊任何親友。至於此則爆料，小甜甜方尚未澄清此事。