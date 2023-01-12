台灣在視覺上出現變化，西半部突然出現一個「邊界」，原本空氣品質很差，一過邊界馬上轉好，氣象局長鄭明典表示，以前沒注意過這個現象，會再多觀察看看；也有網友開玩笑，看起來像出現一個「蟲洞」。

鄭明典在臉書貼出一張全台空氣品質變化圖，西半部整片紅，但在箭頭處的中彰地區、視覺上突然出現一條明顯的邊界，往北空氣品質好轉、呈現綠色；鄭明典說，這視覺上的邊界以前沒注意過有這個現象，會再多觀察看看。

鄭明典還PO出放大圖，邊界更明顯。(翻攝自鄭明典臉書)

西半部出現神秘邊界也引起網友們討論，紛紛留言：「看來是一個蟲洞，時光隧道就在此開啟」、「有一顆大綠豆」、「就是大肚山跟八卦山了」、「橫向的八卦山」、「看起來正好是在火力發電廠和大肚溪上」、「橫膈線似在大肚溪，縱向黑帶吻合八卦山脈。大肚溪出海口發出，往南漂移，受八卦山脈阻隔受限於山脈西側，一路往南漂？」

也有人表示「這樣的視覺邊界，屏東枋山鄉（台一線450K）秋冬紫爆時也有一處！」根據環保署空氣品質預報，今天環境風場為偏東風至東南風，西半部地區位於弱風處，擴散條件較差，污染物易累積；西半部地區易有局部霧或低雲影響能見度。