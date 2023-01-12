近年來，位於陝北黃土高原的神木市不斷優化發展理念，依託豐沛的煤礦與能源資源，從「盤活存量、做優增量」到「一產革新、二產高新、三產創新」,建成一大批現代煤化工、智能製造、新材料、新能源等新興產業專案，引入一批行業領軍企業，特別是在踐行能源革命示範，推動能源化工產業高端化、多元化、低碳化發展，從一流高端能源化工基地中邁出了堅實新步伐同時也打造出宜人的生態科技園區。

在雙碳背景之下，神木市緊盯煤炭分質利用和煤基精細化工、終端產品兩大主攻方向，從原煤到電、燃料油、甲醇、聚氯乙烯樹脂、水泥、燒鹼、鹽酸等一系列產品。圍繞現代煤化工產業體系建設和高新技術創新平臺打造，大力發展以煤為基礎的高端能化產業專案。在鼓勵和引導煤炭企業走深加工道路的同時，神木市開始尋找和培育除了煤炭以外新的經濟增長點，吸引和鼓勵科技、低碳、環保型企業落戶神木。引進國能、延長、陝煤、信發等強企，構建起煤電一體、煤電載能、煤鹽化工等一系列全產業鏈條，產業園區改革全面推進，加快佈局一批精細化工、新材料、智能製造、通航等新興產業，全面推進新舊動能轉換。

大陸國企北元集團結合民企創新成功模式被大陸譽為「北元模式」。（圖／方偉光）

神木市現代特色農業示範園位於紅堿淖景區，2010年6月開始籌建，經過幾年發展，這裡已是「省級現代農業示範園區」、「陝西省新型職業農民培育實訓基地」和「榆林學院實習實訓基地」，在帶動發展現代特色農業方面發揮重要，而且成果顯著。日前，記者走進現代特色農業示範園的，探訪這裡的「神奇之處」。在園區的番茄溫室大棚內，整個種植採用無土技術栽培，標準化生產，省水省肥，品質穩定可靠，供應量穩定，預計產量每平方公尺35至55公斤。通過溫度、濕度的調節，能夠提高番茄的口感和品質，很受消費者的歡迎。番茄種植已成為神木地區單體面積最大的半封閉智能玻璃溫室。原本生長在南方地區的熱帶水果，突然出現在塞北沙漠，這讓很多人都不敢相信自己的眼睛，嘖嘖稱奇。特殊的自然條件和環境，加上政策上的優惠，吸引了台資康師傅的極大興趣，於2019年投資設立了農業科技食品公司，主要做脫水蔬菜、醬醃菜、固態調味品、幹制水產品（分裝）生產、加工和銷售。

神木農業示範區的番茄森林溫室占地2000平方公尺。（圖／方偉光）

神木農業示範區番茄種植採用無土技術栽培省水省肥，品質穩定可靠。（圖／方偉光）