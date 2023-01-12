2021年1月4日大陸發佈「關於全面推進鄉村振興加快農業農村現代化的意見」（以下簡稱鄉村振興），「十三五」時期，各地加速推動農業改革與轉型，現代農業建設取得重大進展，鄉村振興實現良好開局。

近年來，隨著民宿產業的發展，鄉村旅遊持續火爆，陝西省榆陽區鄭家川村積極踐行綠色發展理念，全力推進鄉村振興戰略，在原有保持完好的老村莊窯洞基礎上，用「與田園共融，與鄉水互動」的詩意棲居模式，將150孔閒置窯洞流轉後，進行改造升級，打造原生態精品民宿集群，描繪出「經濟強、百姓富、生態美」的美麗鄭家川新圖景。

鄭家川村緊鄰國家3A級旅遊景區青雲山景區，是榆林市區周邊保存最為完善、並且有修復價值的傳統窯洞村落，距今已有200多年歷史。政府招商引資5000多萬元挖掘窯洞文化資源，同時連片發展十大特色產業、百畝萬壽菊、千畝果蔬採摘園、萬畝山地蘋果，集成打造民宿、康養、採摘、遊樂綜合體。聯盟後的農村不但建成了遠近聞名的網紅打卡處、遊客遊玩園、產業示範地，還構建起多彩田園、致富家園。

陝西榆林鄭家川村民宿改建呈現當地特有風貌。（圖／方偉光）

鄭家川大力實施農村集體產權制度改革，全面落實「一戶一宅」制，新建新農村集中住宅社區一處，村民集體搬遷入住後，將舊村莊廢棄窯洞流轉至村集體。以「村集體統一流轉+一體化打造+農戶參與經營」的模式，依照「傳承風俗、留住記憶、體驗生活、休閒度假」的思路，全力打造體驗型民宿。「我們現在把民宿打造起來了，不僅能保護農村傳統文化，留住陝北窯洞的古樸情懷，還能給村民帶來收益。目前試運營的7個院落，租期15年，每年每孔窯洞500元，今年初步收入37.5萬元，同時帶動了100餘人就業。」鄭家川村黨支部書記鄭志雄說。「下一步，我們村著力打造鄉村淘寶集市，集中展示、銷售榆陽區及周圍縣區的農特產品以及非物質文化遺產，同時還開設粗布鞋墊、手工老布鞋、茶藝、剪紙、柳編等鄉村課堂，帶動更多農村婦女就業增收。2021年以來，榆陽區以組織振興為鄉村振興的突破口，採取城鄉共建、村企聯建、強村帶弱村等方式，在全區推開構建組織聯建、人才聯育、產業聯抓、服務聯動、治理聯合的「五聯共建」發展機制。如今，許多基礎差、產業薄、治理弱的落後村變成了村莊美、產業興、農民富的「明星村」。

陝北窯洞的住宅特色被巧妙設計在農村民宿環境裡。（圖／方偉光）