26歲白姓男子與30歲林姓男子於7日在高雄市左營區真武會館參加「拳願娛樂格鬥賽」，林男傷重，送往高雄榮民總醫院治療。對手白姓男子遭傳喚到案說明時，表示在第3回合時用正拳擊打對手的臉龐，後悔自己出手太重，盼望昏迷的林男早日康復。但昨(11日)深夜傳出壞消息，林男在昏迷四天後，在晚間20時10分宣告不治，警方接獲醫院通知後，已報請檢方相驗，全案依過失傷害致死罪嫌將白男及主辦方、場地方負責人等4人函送橋頭地檢署偵辦。

左營警方調查，白男曾經於16歲時學過拳擊，但後來一度中斷學習，直到去年才又恢復練習，並透過網路報名參加今年初舉辦的「拳願娛樂格鬥賽」。比賽要打4個回合，每回合1分鐘30秒。

白男回憶，在第3回合的尾聲有出拳擊打對手的臉部正面，當時對手林男似乎因此感到暈眩，有出現軟腳的情形，後來此回合結束，林男還自己走下擂台，看不出有異樣。但未料林男之後就突然坐下，裁判也叫停比賽，主辦方趕緊將林男送往高榮醫治。

警方調查，場地負責人22歲陳先生表示，當天他以1天1萬元新台幣出租給主辦方「拳願娛樂」負責人29歲邱先生舉辦活動。比賽當天林姓選手於比賽結束時原本還在跟旁人說話，未料他突然身體不適坐下，之後由現場救護人員及民間救護車送高雄榮民總醫院就醫，但昏迷指數都維持在3。

據了解，為預防意外，主辦方比賽現場有雇用3名EMT（緊急救護技術人員）及民間救護車在場待命，傷者當晚由現場的救護車協助載送傷者林姓選手就醫。

初步了解，當天觀賽人數約50人，邱姓負責人當晚有在場，有辦過比賽經驗，並提供這次現場比賽的切結書。

對手白姓男子9日到案說明，據了解，白姓男子透過網路報名這次比賽，並表示對於比賽過程造成憾事，不便對外多作說明。

警方訊問後，對白姓選手、及主辦方邱及莊男2人與場地負責人陳男等共4人函送法辦。