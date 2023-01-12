長期鼻塞以為是過敏，沒想到竟是罹癌前兆？光田綜合醫院放射腫瘤科呂彥德醫師表示，診間曾有一女性患者，因鼻塞數週而前往耳鼻喉科就醫，初診為「鼻瘜肉」後前往醫院做手術切除，卻在術後病理報告發現，原以為良性的鼻瘜肉組織竟為「癌細胞」。

●她鼻塞好不了竟確診「鼻咽癌」 醫曝：與3大因素關聯

呂彥德醫師表示，該患者曾於8年前罹患乳癌第一期，幸好提早發現，再加上診治得宜險而保住一命。然而，8年後患者原以為單純切除鼻瘜肉手術，卻進一步診斷出惡性腫瘤。「這名患者得知消息時相當意外，但卻也算幸運，因為二次罹癌都發現得很早，所以成功清除病灶。」

值得注意的是，患者有鼻咽癌家族病史，且父親與兄長皆因鼻咽癌而過世。呂彥德醫師表示，鼻咽癌的可能致癌原因目前尚待釐清，一般認為與種族遺傳因素、環境因素和「EB病毒」感染有關。其中在種族遺傳因素方面，華人的鼻咽癌被公認發生率最高，縱然是移居國外的華人，仍比當地白人罹患率多7倍。

呂彥德醫師說明，在臨床上也發現，鼻咽癌患者第一等親內家屬的罹患鼻咽癌的機率，更遠高於一般人。因此民眾可以參考「台灣癌症基金會」所發表的《鼻咽癌高危險群自我檢查表》進一步做自我評估，知曉自己是否相關罹癌風險，有助於及早發現與治療。

●鼻咽癌有哪些治療方式？ 「導航螺旋刀」殺癌更勝傳統手術

至於現行鼻咽癌治療有哪些方式可供選擇？呂彥德醫師指出，由於鼻咽癌原發位置鄰近顱底及顏面重要器官及血管，因此一般而言，手術並非鼻咽癌的主要治療方式。目前最先進的鼻咽癌的治療方式為「導航螺旋刀」，結合影像導引科技，精準利用高能量放射線以治療腫瘤。

呂彥德醫師表示，導航螺旋刀有51種角度、可360度靈活精準定位，對於器官與腺體較多，手術的空間狹小的鼻咽腔來說，最為適合；此外，導航螺旋刀的照射治療，能使癌細胞無法再生、增殖，甚至殺死癌細胞，對於清除惡性組織細胞的效果也很不錯。上述患者透過導航螺旋刀治療後，目前病況穩定，也無進一步的復發跡象。

●不必再受放療副作用所苦！ 醫建議出現「4症狀」快就醫

另外，有不少鼻咽癌患者在接受放療後，常有吞嚥困難、嚴重口乾等不適症狀。呂彥德醫師解釋，放療的劑量較高，容易對雙側的唾液腺造成傷害；而導航螺旋刀的優勢是治療前可先以電腦斷層導航定位，精準確認治療部位，因此放射劑量較低，有效減輕患者鼻咽腔周邊組織的傷害，以及唾液腺減少狀況。

最後，呂彥德醫師提出呼籲，若有頸部淋巴腫大、耳鳴或耳悶塞感、輕度鼻出血或鼻涕有血絲等徵兆，建議及早就醫，切勿輕忽這些異常的警訊。有鼻咽癌家族史者等高風險，也建議盡快篩檢，越早治療越有機會成功抗癌。

文章來源：本文由《潮健康》授權報導，未經同意禁止轉載，點此查看原始文章