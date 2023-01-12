基隆市中正區12日凌晨發生一起死亡車禍，警方表示已尋獲肇事車輛，並正循線追查駕駛人身分。（基隆市警察局提供／張志康基隆傳真）

基隆市中正區12日凌晨發生一起死亡車禍，警方表示已尋獲肇事車輛，並正循線追查駕駛人身分。（基隆市警察局提供／張志康基隆傳真）

5旬男子清晨遭撞身亡 基隆警方鎖定肇事者身分

基隆市中正區中正路靠近正濱漁港附近，12日清晨5時許發生一起疑似車輛撞擊行人致死的案件，受害的50餘歲陳姓男子當場沒有生命跡象，肇事者也完全沒有停車，徑自離開現場。基隆市警察局第二分局表示，已尋獲肇事車輛，現正追查駕駛人身分。

據了解，12日上午5時50分左右，在中正路靠正濱漁港附近，發生一起交通事故，50餘歲的陳姓男子遭車輛撞擊，警方獲報後趕到現場，陳姓男子已經沒有生命跡象，經通報消防單位協助送醫仍宣告不治。

警方在調閱事發現場周邊監視器畫面後，發現肇事的是一部白色的自小客車，不明原因從右側車頭撞上了陳男，事發當時陳男被帶飛數公尺，倒臥在路邊。警方也透過監視器畫面掌握到了肇事車輛的車牌，上午也循線找到了肇事車輛，車頭及擋風玻璃明顯有發生事故的痕跡，車輛的右前葉子板有明顯的撞擊痕跡，右後視鏡也已撞飛，顯見當事撞擊力道之大。

第二分局表示，現正循線追查駕駛人身分，至於詳細的肇事原因，還有待進一步的調查與釐清。