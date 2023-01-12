土耳其最大國防公司阿塞爾桑（Aselsan）設計並製造的MURAD主動電子掃描陣列（AESA）雷達

安卡拉將為老舊的30批次F-16換裝MGB任務電腦，以將這些戰機升級到70批次的標準，但只有土耳其空軍才有。土耳其國防工業署（Defense Industry Agency，SSB）署長狄米爾（Ismail Demir）說，空軍今年將接收第一批升級的F-16。

據《保加利亞軍事網》（BulgarianMilitary.com）報導，土耳其為自家的F-16升級，新任務電腦將掌控航電基礎設施，擴增飛行員的戰力。而這只是安卡拉計畫讓武裝部隊獨立，減少對外國製造商和供應商依賴的一部分。

除了新任務電腦外，土耳其F-16還將安裝有多功能彩色螢幕的新儀表板。此外，安卡拉還將升級敵友辨識系統。土耳其消息人士說，這套自製敵友辨識系統名為IFF Mod 5/S，相當於北約（NATO）的KY58與KY100，負責提供加密通信和鏈接。

至於第三個升級的重要元件是雷達，土耳其的老爺F-16將換裝由國內最大國防公司阿塞爾桑（Aselsan）設計並製造的MURAD主動電子掃描陣列（AESA）雷達。據土耳其內部說，以偵察和鎖定目標來說，MURAD比美製的APG-83更讚。

不過，並非所有的土耳其30批次F-16都會靠自製裝備升級。據博斯普魯斯媒體報導，土耳其F-16升級所需要的大部分元件仍必須由美國提供。而土耳其共有79架30批次F-16，都將在「自由」（Ozgur）計畫下加以現代化。

然而，土耳其在現代軍事作戰的背景下，用現有的F-16仍不足以因應未來威脅。也因此，安卡拉希望，華府能軍售40架新型70/72批次F-16新型戰機。