彭博援引消息人士報導，特斯拉在印尼設廠的計畫已接近達成初步協議，可望成為繼上海和柏林廠之後，特斯拉在美國以外的第三座超級工廠，其年產量估將達到100萬輛，符合特斯拉對其每座工廠抱持的雄心。

特斯拉最新一座超級工廠可能落腳在印尼，而非先前盛傳的南韓或墨西哥。消息人士表示，該美國電動車大廠與印尼政府協商的重點，包括這座工廠應同時具備組裝電動車與生產車用電池的能力。

印尼爭取特斯拉在當地設廠已有一段時間，去年5月印尼總統佐科威（Joko Widodo）甚至親自前往德州與馬斯克會面，並在8月與特斯拉簽訂50億美元的鎳礦供應合約。

鎳是製造電池的關鍵材料，而印尼擁有全球排名第一的鎳礦儲量，是吸引特斯拉到當地設廠的優勢。不過，佐科威此前在談到特斯拉的投資案時曾表示，印尼想要的不只是電池廠，也希望特斯拉在印尼生產電動車。

這座印尼新廠的確切地點，目前仍不得而知。

儘管近來需求出現放緩跡象，但特斯拉仍未停下擴張的腳步。日前特斯拉已經向德州政府申請擴建其位在奧斯汀的超級工廠，投資總額為7.757億美元，將成為去年斥資55億美元在德國建造超級工廠以來，規模最大的擴張計畫之一。

墨西哥報紙《Reforma》去年12月報導，特斯拉可能很快就會宣布在墨西哥北部新萊昂州（Nuevo Leon）建造一座超級工廠，初期投資額將介於8億～10億美元。

馬斯克去年曾在公司的年度股東大會上表示，特斯拉的目標是在全球建造10到12座工廠。

周三特斯拉股價收漲3.68%，為123.22美元。