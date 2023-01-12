受到較弱升息寄望的提振，歐股周三收在上漲；另一方面，保險商Direct Line因取消派息，股價大幅下跌。

周三泛歐Stoxx 600指數收盤上漲1.7點或0.38%，為447.41點。市場參與者正在觀望周四美國通膨資料的公布，以尋找聯準會利率政策的線索。

OANDA資深市場分析師Craig Erlam說，投資人對於周四的美通膨資料仍持樂觀情緒，其它提振市場信心的因素還包括美國12月的就業資料，以及較弱的升息帶來的經濟繁榮前景。

周二由於市場對通膨將趨軟的預期，歐股收窄了跌勢。

歐股今年以來已經上漲5.4%，主要是得益於天氣較為溫暖，導致天然氣價格明顯下跌，同時經濟數據也指出歐元區經濟衰退會弱於預期。

上周美國的工資成長放緩的數據，加大了人們對聯準會和歐洲央行較不激進升息的希望。

Mirabaud證券交易員Mark Taylor說，市場真正的驅動力是本周四即將公布的美通膨數據，人們預期該資料將弱於預期。

周三利率敏感的科技股上漲1.3%。對中國需求復甦的寄望，大宗商品價格上漲，能源股上漲0.9%，礦業股升0.1%。

在出人意料之外的取消年度派息之後，英國保險商Direct Line大跌23.5%，報177.8英鎊。

其它的保險業競爭對手，Admiral和Aviva分別下跌6.8%和2.1%。

英國第二大超市集團森寶利(Sainsbury's)跌1.6%，報241.9英鎊；稍早該公司執行長Simon Roberts說，將對消費者持謹慎態度。

然而在石油和礦業巨頭的領漲下，英國股市在周三仍衝到近4年新高。

拜耳(Bayer)升3.6%，報55.9歐元；彭博稍早報導指出，維權投資人Bluebell正在推動該德國化工廠的分拆。

LVMH升2.1%，報772.3歐元；集團大老闆阿爾諾(Bernard Arnault)宣布重要人事改組，加強家族對集團的控制，將女兒放到迪奧(Dior)品牌執行長的位置。迪奧執行長則轉調任LV品牌執行長。

在調高全年前景之後，丹麥的日德蘭銀行(Jyske Bank)升3.5%。其它的丹麥同業，例如丹麥銀行(Danske Bank)和Sydbank銀行分別上漲1.0%和0.9%。