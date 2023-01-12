伺服器拉貨動能仍強勁，帶動ODM業者去年12月營收維持在高檔。展望今年首季，因步入產業傳統淡季，農曆年長假造成工作天數減少，加上全球仍持續受到通膨影響，可能衝擊出貨，但2023年3月開始新伺服器平台將進入量產期，有助業績向上，法人看好以北美CSP為主要客戶的廣達(2382)。美國雲端服務供應商（CSP）四大咖，包括亞馬遜、微軟、Google與Meta等。

廣達2022年營收再創新高，達1.28兆元，較前一年度的1.13兆元，年增13.4%，增幅達2位數，優於2021年及2020年的增幅3.5%；2021年廣達連續3年創下「三率三升」的佳績，分別為毛利率6.4%、營益率3.3%、淨利率3.0%。每股配息6.6元，股利發放率為75.6%。

廣達著眼未來科技應用與商業模式的變革，順利銜接「Super Computing」（超高速運算）與「Hyper Connectivity」（超級連結）的匯流，為客戶提供智慧轉型的解決方案。同時，透過積極投資、研發各種新科技、新技術、新工具、新方法，期許在5G所開啟的超高速網路連結、萬物聯網世界裡，成為「智能工具提供者」之中的翹楚。