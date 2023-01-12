台灣精準醫療里程碑，在2022年年底，剛獲美國NASDAQ上市公司Prenetics Global Limited(美股代碼PRE)投資行動基因旗下自行研發檢測ACTOnco在2022年12月正式取得美FDA體外診斷醫療器材許可(510(K) Clearances)，為第一個亞洲國家自行開發使用次世代定序技術獲得許可的跨實體癌別的癌症基因檢測服務。

行動基因成立於2014年，為台灣以次世代基因定序(Next Generation Sequencing, NGS)進行癌症基因檢測公司的先驅之一，也是國內第一個通過衛福部「精準醫療分子檢測實驗室(Laboratory Developed Tests and Services, LDTS)」的列冊登錄實驗室，目前在台灣、香港、東京、新加坡、曼谷與威爾斯（英國）均設有服務據點。

行動基因執行長暨創辦人陳華鍵表示，亞洲國家佔有全世界最多的癌症病患，每年癌症新增人數超過九百萬人，但癌症精準醫療的發展卻相對落後，以往在治療上均參考歐美國家標準，但亞洲地區基因分布以及代謝機制均不同，療效及預後難同一而論。自從2004年全球進入精準醫療時代以來，台灣擁有全民健保資料庫蒐集的資料，加速推動生物資料庫建立，再加上優秀的生技、數據分析人才，在亞洲精準醫療發展中具卓越優勢。

行動基因ACTOnco利用440個癌症相關基因，搭配獨立建置之綜合亞洲、歐美癌症基因資料庫，可廣泛應用於跨實體腫瘤癌別，並以一半亞洲基因樣本及一半歐美基因樣本進行驗證。本次獲美國FDA許可，稱得上是亞洲精準醫療發展的重要里程碑，可預見抗癌藥物將產生重大變革。