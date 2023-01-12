大陸有關部門暫停審發日本赴華所需簽證，令日本企業普遍表示困惑和擔憂，認為出差和人事調動變得困難，有可能妨礙業務的繼續開展，正在關注相關情況。日媒指出，此舉也給恢復觀光旅行的期待潑了冷水。

共同社報導，中方暫停審發簽證，許多企業都表示會影響人事調動。一家高科技設備廠商的負責人直言，因為暫停審發簽證的期間並不確定，擔心若長期化，將對赴華駐在人員的調動造成影響。另有汽車零件廠商對此稱，以人事部為主的各部門已開始制定對策，加緊應對。

一家整車廠的高層表示，如果無法確保業務的前瞻性，就不能制定發展戰略，對中方突然發布的措施難掩困惑。由於日本4月是新年度的開始，人事調動較多，如果入境限制措施長期持續，則調動可能延後。

最新「有價證券報告」顯示，日本東電化集團（TDK）的全年銷售額有超過一半來自大陸市場，村田製作所（Murata）也有一半以上來自中華圈。村田製作所負責人認為，如果同樣情況持續2到3個月，有可能對人事輪換和大陸工廠啟動生產造成影響。

據外務省調查顯示，日系企業在華據點數超過3萬。有一家日本商社目前的出差次數較少，但擔心這一狀況今後若持續下去，「有可能影響商務活動」。

旅行社相關人士稱，過去中方嚴格的動態清零政策，導致「赴華觀光的遊客幾乎沒有了」。隨著大陸最近放寬清零政策，曾預計未來赴華旅遊會全面恢復，但暫停簽證導致這一氛圍消失，該人士擔心，赴華旅遊停滯的狀況將持續下去。

至於停發簽證措施對航空公司經營的影響，目前被認為「十分有限」。包括日本航空公司在內，由於疫情導致中國起降的航班次數減少，能下降的空間不多。