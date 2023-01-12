大型機具進駐開挖。（民眾提供）

台9線159.3公里處蘇花公路大清水隧道今天凌晨突然因邊坡坍方，大量土石砸毀明隧道，淹沒隧道口，雙向交通中斷。公路總局預估需要4天，本週日才能搶通。因碰上週末假日，花蓮縣旅館商業同業公會理事長張琄菡表示，各旅館已經接獲不少遊客電話詢問，取消率不到5％，平均訂房率還有6成多。

張琄菡說，春節連假期間，初二至初五住房率約達8成至9成，其他天也有6成至7成，蘇花坍方未影響整體住房率，研判是因公路總局努力搶通，旅客擔心退房後會訂不到房，大家也是多透過電話詢問，尚未有人取消訂房。

張琄菡坦言，旅宿業者除盼公路總局在安全考量下，儘速搶通蘇花公路外，也希望台鐵、航港局或者是航班能增加輸運量能，齊力一起度過交通黑暗期。

坍方地點位於大清水隧道連結13號隧道間的明隧道，因上方邊坡坍方，砸毀數十公尺長的混凝土明隧道，目前在隧道兩端進行搶通，還會動員大型破碎機來裂解石頭，因山區仍持續，隨時有落石發生，影響搶災工作，初步估計將封閉到15日下午5時才能搶通。