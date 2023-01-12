日前行政院長蘇貞昌拍板全民期待已久、討論多時的「還稅於民」，而行政院會今（12）日通過「疫後強化經濟與社會韌性及全民共享經濟成果特別條例」草案，作為中央3800億超徵稅收的法源依據，內容包括總統蔡英文去年底國安會議7大結論，以及全民普發6000元全民共享方案，若後續審查順利，施行期間自公布日施行至2025年12月31日止。

蔡英文去年底於國安會議後定調，超徵稅收4500億中，扣除分配給地方的700億，而中央可動支的3800億中，其中1000億用於撥補勞、健保財務缺口，同時進行電價補貼，另外1000億啟動首波加強韌性方案，剩餘1800億將保留400億作為不時之需，最後1400億則作為全民普發6000元共享方案。

國發會指出，此條例作為強化經濟與社會韌性及全民共享經濟成果，共有9大適用項目，包括挹注全民健康保險基金、勞工保險基金及台灣電力股份有限公司，減輕居住負擔及提高居住品質，加強照顧弱勢族群及提供關懷服務，擴大公共運輸補貼，推動產業及中小企業升級轉型，加速吸引國際觀光客，強化農業基礎設施，普發現金等。

國發會表示，上述項目的預算編列由中央各部會擬訂，再報請行政院核定，而普發現金相關業務不適用政府採購法招標、決標的規定，依本條例規定自政府領取的現金、補貼、補助及其他給與，免納所得稅，也不得作為抵銷、扣押、供擔保或強制執行之標的。

國發會指出，此條例中所需的預算上限為3800億，得視經濟情勢，分期編列特別預算，送請立法院審議；其預算編製不受預算法第23條規定限制。前項所需經費來源，得以移用以前年度歲計賸餘或舉借債務支應。但執行期間尚有以前年度歲計賸餘可供移用時，應優先支應，不得舉借債務;其每年度舉借債務額度，不受公共債務法第5條第7項規定限制。

至於特別條例及其特別預算施行期間，國發會說，自公布日至2025年12月31日止，屆滿時得經立法院同意延長；在施行期間，中央政府所舉借之1年以上公共債務未償餘額預算數，應依公共債務法第5條第1項規定辦理。

行政院發言人羅秉成轉述蘇貞昌在院會裁示時說，行政院提出特別條例，是為了回應社會各界期待，儘速落實蔡總統指示，讓各項措施的執行有法源依據。

蘇貞昌指出，該條例三讀通過後，政院將隨繼送出特別預算，特別預算須經立法院三讀通過後才能動支，請相關部會同步進行相關預算及施政整備作業，一旦特別預算通過，政院能立刻展開相關施政跟建設，包含全民普發6000元的作業，也應進行先期規畫跟系統設計，等預算通過就可以儘速發放，懇請立法院早日通過特別條例。

蘇貞昌強調，不只全民共享經濟成果，更重要是經濟韌性、社會因應。在未來經濟前景並不樂觀情形下，台灣要維持經濟動能跟調整產業體質，只有做好準備才能因應未來可能變化，只有這樣才能穩定民生物價，減輕人民負擔，相信這是國人期待，也是立法院跟行政院責任所在，請相關部會提前作業，讓立法院通過特別條例，並讓特別預算在立法院通過後立刻執行。