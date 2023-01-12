英國傳奇吉他手傑夫貝克（Jeff Beck）昨(11日)病逝享壽78歲，曾被選為「史上百大吉他手」的他，同時被封為「搖滾史上最具影響力的主音吉他手」，且在半年前更與好友強尼戴普（Johnny Depp）同台，如今傳出病逝消息令人震驚，而死因為感染細菌性腦膜炎。

傑夫貝克1965年加入英國雛鳥樂團（The Yardbirds），之後便開始走紅，在搖滾吉他界享有一定知名度與地位，他的音樂風格融合藍調搖滾、重金屬與爵士，近期更跨足電子音樂，在他生前曾六度獲得葛萊美獎最佳搖滾器樂演奏。

然而，與強尼戴普身為多年好友的他，在2022年強尼戴普打贏與前妻安柏赫德（Amber Heard）的世紀官司後，先是找來強尼戴普當演唱會嘉賓，之後便向大眾宣布兩人將合體推出專輯，當時更開心說道：「我要藉此機會告訴你們，我5年前認識了這個人，從那以後我們之間就歡笑聲不斷，我也不知道這專輯是怎麼誕生的，但反正我們會在7月見到它！」而該專輯名為《18》，總共收錄13首歌曲，包括11首翻唱以及2首原創歌曲。

2022 UK Tour - New Dates Added

Details and tickets available at https://t.co/FK3QnF9eX6 pic.twitter.com/pmjvln3YfZ — Jeff Beck (@jeffbeckmusic) March 30, 2022

沒想到事隔半年，傑夫貝克竟傳出病逝消息，根據《台灣英文新聞》報導，傑夫貝克經紀人在11日透過推特發布聲明，表示這位英國傳奇搖滾樂手因突發性細菌性腦膜炎感染，在10日離開人世，享年78歲，對此，知情人士表示，傑夫貝克過世前強尼戴普就陪在身邊「他徹底崩潰了，他們有著非常緊密的友誼，他們非常親密」更透露他非常難過。