大車隊(2640)2022年12月、第4季、全年營收創三高，在增加計程車市占率、結合線上到線下資源、並重視用戶體驗，使55688 Super App用戶數增加，大車隊預期2023年營運續創新高。

大車隊2022年12月營收2.5億元，年增11.7％，創單月新高，主要第4季為傳統旺季，季中有多場大型活動及重要節日，交通出行需求驟增，加上用戶人數增加，使得2022年第4季合併營收首度站上7億元，達7.06億元，年增15％。

而大車隊每年旺季通常延續到第1季，加上10月後國境開放、民眾出國大增，台灣大車隊提供車台數高達2.2萬輛，便捷的機場接送機服務，車輛選擇除小黃計程車，還有豪華型、六人座、寶寶多元計程車等，消費者透過55688 APP直接預約服務，第1季過年及出國需求將挹注一波營收動能。

目前大車隊全台計程車數市占率24％，每4台就有1台是台灣大車隊，每年服務高達8,000萬趟次，整體用戶規模超過680萬，並提供高達31種支付方式。隨著車隊規模擴大及多元化，大車隊每年營收一路創高，去年2021年突破20億元後，2022年更站上25.57億元，年增率達23.4％。