國內金融股因擁有低波高息特性，為投資人青睞，但存股族將有新選擇，可靈活配置股債以因應多變市況，中信投信指出，讓投資人較安心的中國信託ESG金融收益多重資產基金於1月9日開始募集，提供一個參與全球金融股債的機會，同時，由於高利率將圍繞整體環境、升息進入尾聲且股息來源屬海外所得，因此投資人享有三大利多：息收、價差以及稅賦優勢，能提供追求穩健收益的投資人作為攻守兼備的好選擇，可望使資金達「進可攻、退可守」的功效。

高息投資商品一向受到逐利型投資人青睞，若比較全球金融股債及國內金融股的收益率，根據統計截至2022年12月30日，全球金融特別股、投資等級債及非投資等級債的殖利率分別為6.6％、5.6％及9.4％，對比國內金融股股息率4.8％更具吸引力。

其次，張勝原表示，升息見頂之際，全球金融股債短期可存息收，長期則有機會賺資本利得。張勝原表示，根據歷史4次的升息循環回測，金融股債多重資產配置在升息見頂後，遞出雙位數報酬的機率相當高，以近一次2018年的經驗來看，金融股債於升息見頂後的6個月、1年及2年，獲得的報酬率分別為3.1％、19.1％及21.6％。

第三大利多則是稅賦優惠，張勝原表示，由於中國信託ESG金融收益多重資產基金股息來源屬海外所得，採取最低稅負制，海外所得達100萬以上才須申報，且超過670萬元達課稅標準，在稅制上面較單一投資國內金融股優惠。

由於債券甜蜜點降臨，中國信託ESG金融收益多重資產基金在配置上將鎖定五成的金融投等債。張勝原表示，金融投等債的年化波動度略低於公用事業、電信等防禦性產業，而且在夏普值更高，也就是說，當前布局全球金融債，獲得的CP值也就相對高。

總結來說，張勝原指出，由於多重資產基金可靈活操作投資組合，在主題上更鎖定2023年少數能從升息浪潮中受惠的產業「金融」，讓投資人不但可以存好股、存好債，更能在波濤洶湧的資本市場當中，找到資金的避風港。