台股加權指數12日開在14,780.58點，權王台積電（2330）開在487.5元，呈現上揚，權值股包括聯電（2303）、聯發科（2454）跟進上漲。此外，朋程（8255）斥資近15億元，參與杰力（5299）私募，股價早盤雙雙開高，帶動MOSFET族群往上。

多頭買盤亦點火原物料股，包括第一金（2009）、中鴻（2014）等銅、鋼鐵等族群，台股早盤指數漲勢溫和，上漲逾30點。

投資人樂觀期待最新通膨數據有望帶動聯準會（Fed）緩下升息步伐，美國四大指數在消費者物價指數（CPI）報告公布前夕全面跳漲。

道瓊工業平均指數1月11日終場上漲0.8％（268.9點）、收33,973.01點，創2022年12月13日以來收盤新高，連續第4個交易日站上50日移動平均線。

那斯達克指數上漲1.76％（189.04點）、收10,931.67點。費城半導體指數上漲1.25％（34.08點）、收2,755.36點。

大型本土投顧指出，台積電與聯發科股價近一周適時回神，不僅帶動台股低迷的電子股成交比重有所回升，大盤月均線也再度上揚，短多再度取得有利的攻擊位置。

不過，後續的攻勢仍有賴於權值股與中小型股的良性輪動，倘若僅有權值股獨自拉抬，多方依舊會陷入苦戰，多數股民依舊對獲利無感。

過去一周，美國科技股正式展開反彈，財報利空看似領先反映，護國神山台積電法說會之後，市場將如何解讀及消化這些數據，將非常關鍵，畢竟農曆年台股封關期間適逢美國科技股財報發布，此次台積電法說會後的市場反應，勢必會牽動投資人假期間持股意願。

當前台股在技術面雖然已經正式回到月線之上，如無法迎來更大的量能潮帶動，則多頭後續攻勢必定受限，封關期間逢美國財報周，企業獲利下修，亦恐會影響市場情緒面，台股與美股均存在再次回探風險。

考量到當前的操作與選股難度有增無減，建議投資人現階段可維持較高現金水位，並藉由輕倉短打的策略來因應。