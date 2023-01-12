竟天生物科技公司（6917）在去年12月29日送件申請登錄興櫃一般板股票後，今（12）日以每股32元掛牌買賣。

根據櫃買中心資料顯示，竟天生技成立於2008年7月間，主要經營業務是新穎藥物傳輸系統、新劑型開發、利基學名藥開發等，送件時資本額為3億4,772萬元，產業別是生技醫療業，主辦券商為永豐金證券。

竟天生技2021年營收1,331萬元，稅前虧損3,710萬元，每股虧損1.45元。自結2022年前11月營收158萬元，稅後虧損3,678萬元，每股虧損1.19元。