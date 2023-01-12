泰山（1218）經營權之爭法律攻防，泰山11日深夜公告，已收到智慧財產及商業法院商業庭通知，大股東龍邦旗下保勝投資針對公司12月2日召開第8次董事會決議處分全家股份案，提起無效決議之訴。

對此，泰山表示將委請律師擔任公司代理人，進行後續民事訴訟程序。

另外泰山12日一早補充說明澄清，公司處分所持有的全家股份，業經審計委員會、董事會充分討論後，表決決議通過，並完全按照決議之授權執行，程序與實體均合乎法令、經濟部函釋與司法判決及實務見解。目前是收到智慧財產及商業法院商業庭的通知，及龍邦的起訴狀繕本，這並不是「判決」。

龍邦早在本月5日就已經對外宣布，向商業法院提起確認董事會決議無效之訴，並經商業法院受理分案，希望撥亂反正，糾正泰山違法決議等情事。

此前一天，證交所本月4日針對泰山12月2日董事會決議處分持有全家股份案，認定有違反內部控制制度及重大訊息申報規定，致有影響股東權益及證券價格之虞，處以高達200萬元的違約金，創下證交所對上市公司罰款的最高紀錄。