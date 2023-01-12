近日行政院長蘇貞昌將請辭、由前副總統陳建仁接棒的傳聞不斷，前立委沈富雄建議，賴清德應請辭副總統、改任閣揆，向國人展現當他總統後的治國方式，而副總統一職則可由陳回鍋。

蘇貞昌昨（11）日與總統蔡英文會晤後，總統府發言人張惇涵轉述兩人談話的4項重點，包括蔡對蘇領導的行政團隊表達感謝，以及下階段內閣調整，將於立法院會期結束後討論等。

對於內閣調整一事，沈富雄今日在廣播節目《POP撞新聞》重提了自己先前「賴清德應辭去副總統，改任行政院長」的說法，他表示，雖然「行政院長兼民進黨主席、總統候選人」會給人權力太集中的不好觀感，但對於目前聲勢低迷的民進黨很重要。

沈富雄解釋，當了閣揆後，黨主席一職就不重要了，賴清德能按照自己的意思，展現未來若當選總統後的治國方式，在一年內讓全民看施政成績，「2024贏了是他一人風光，輸了也是他一人的罪過」，至於空出來的副總統之位則由陳建仁出任，因為他駕輕就熟。