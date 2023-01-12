今年初岱稜科技公司響應企業義消政策，招募7名員工加入。（台南市消防局提供／張毓翎台南傳真）

台南市政府自2019年推動「企業義消」，幫助在地企業提升預防作為與災時自主應變能力，並緩解義消的人力斷層，消防局第二大隊轄內繼去年工豐企業推派員工加入義消行列後，今年初岱稜科技公司響應企業義消政策，招募7名員工加入。第二大隊大隊長丁春能表示，歡迎更多企業廠商加入企業義消，保護自己的工廠，也是保護員工的生命財產安全。

消防局近來推動轄內場所的企業公司推派員工加入義消行列，接受消防專業訓練，當火災發生時，不需等消防隊人車到達，即可藉此進行初期搶救自主應變，形似第一線消防救災，即時抑制火災，避免人命傷亡及財產損失。

岱稜科技主要從事生產燙金箔產業，去年7月在新建的廠房建置完善消防設施，確保產業安全性，今年更響應消防局推廣企業義消，推派7名員工報名加入義消行列，萬一發生火災時，可在災時第一時間壓制火勢，降低廠方財產損失與人員受傷風險。

丁春能說，災害所造成的損失與傷亡是大家所不樂見，但它的發生或擴大也許就是在一些不起眼的細節而引起，所以為幫助企業減災、防災，輔導推動企業自主防災，於企業內部成立義消團隊，目的是幫助企業落實平時預防與災時搶救工作，讓職場工作更安全且有保障。